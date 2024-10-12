«Он делает то, что хочет». Игрок сборной Франции Гендузи — о поведении Мбаппе

Полузащитник сборной Франции Маттео Гендузи поделился мнением о поведении нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан уехал в Швецию? У нас нет сомнений на его счёт. Мы говорили с ним перед игрой. Он не готов на 100%. Нет сомнений в его желании. Мбаппе любит свою страну и будет продолжать нам помогать. Нам нужно перестать слишком много говорить об этом. Ему тоже нужно жить. У него есть выходные, он делает то, что хочет», — приводит слова Гендузи KMZ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) 25-летний футболист находился в ночном клубе в Швеции. До этого он попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы восстановиться от травмы.