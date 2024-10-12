Бурлак назвал Мусаева и Галактионова лучшими тренерами текущего сезона чемпионата России

Экс-защитник тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» Тарас Бурлак назвал тренеров, которых он бы мог выделить по итогам первой трети чемпионата в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Тут на ум приходят сразу два человека. Первый — это [Михаил] Галактионов. Все прекрасно понимают, что он создал хорошую команду, в которой играют много молодых воспитанников, поэтому 100% — Галактионов. Второй — [Мурад] Мусаев. «Краснодар» плохо стартанул из-за отсутствия легионеров, которые были на Кубке Америки. Мусаев начал сезон не очень, поползли слухи, что, может быть, его уберут, но сейчас команда хорошо играет, забивает, у них восемь побед подряд. Мусаев поменял рисунок игры, и ему удалось вернуть «Краснодар» на вершину. Ещё я бы отметил [Марко] Николича, потому что ЦСКА тоже сейчас набрал хороший ход, хотя поначалу немного буксовал. Но самые лучшие — это Мусаев и Галактионов.

— Когда увольняли Владимира Ивича, была просто река негатива. Сейчас «Краснодар» вновь на первом месте. Получается, [Сергей] Галицкий принял правильное решение?

— Как показывают итоги, наверное, Галицкий принял правильное решение. И тут большой плюс Мусаеву, что он смог перебороть эту тяжёлую ситуацию. Когда мы видели, что у него не получалось, он переживал, но всё равно гнул свою линию, и сейчас ему только можно поаплодировать, — приводит слова Бурлака Metaratings.