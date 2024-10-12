Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский «Спартак» дома разгромил «Рубин» в матче Суперлиги

Женский «Спартак» дома разгромил «Рубин» в матче Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Кожникова – 35'     2:0 Черкасова – 70'     3:0 Карина Блынская – 80'    

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Анна Кожникова (35-я минута), Кристина Черкасова (70-я минута), Карина Бакланова (80-я минута).

Красно-белые набрали 37 очков и занимают пятое место в таблице. Казанцы идут 13-ми с пятью очками.

Материалы по теме
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android