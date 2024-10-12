Женский «Спартак» дома разгромил «Рубин» в матче Суперлиги

Завершился матч 22-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Анна Кожникова (35-я минута), Кристина Черкасова (70-я минута), Карина Бакланова (80-я минута).

Красно-белые набрали 37 очков и занимают пятое место в таблице. Казанцы идут 13-ми с пятью очками.