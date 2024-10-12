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«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Чертаново» в матче 22-го тура женской Суперлиги

«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Чертаново» в матче 22-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 22-го тура женской российской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались московские «Чертаново» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян из Воронежа. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Абдуллина – 4'    
Удаления: нет / Линник – 84'

На четвёртой минуте защитница «Локомотива» Алсу Абдуллина открыла счёт в матче.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 40 очков за 22 матча. «Чертаново» после аналогичного количества игр располагается на 11-й строчке, заработав 12 очков.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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