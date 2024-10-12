Трахтенберг: Никита Симонян, как и Старостин, олицетворяет собой «Спартак»

Первый пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался об известном футболисте красно-белых Никите Симоняне.

«Никита Палыч был кумиром моего детства. В хоккее это был Борис Майоров, в футболе — Никита Симонян. В девять лет я приехал с папой в «Лужники» впервые живьём увидеть его и «Спартак». Играли с «Торпедо», на стадионе было тысяч 70 зрителей. К счастью для меня, именно Симонян забил гол на восьмой минуте. Но, к сожалению, в конце матча Валентин Иванов счёт сравнял. Запомню эту игру на всю жизнь. Никакой телевизор или киноэкран не заменит те ощущения, которые я испытывал тогда на стадионе.

Спустя 10 лет мне уже как журналисту посчастливилось познакомиться к Никитой Палычем, уже главным тренером «Спартака». Всякий раз когда я приезжал в Тарасовку, он производил впечатление очень гостеприимного и очень уважительного человека. Даже к такому молодому журналисту, как я в тот момент.

Симонян, как и Николай Петрович Старостин, олицетворяет собой «Спартак». Сейчас понятие «легенда» стало расхожим. Сыграл человек сезон, забил пять, и говорят: «О, он легенда «Спартака!» Не надо уценивать это слово, разбрасываться этими эпитетами. На фоне Симоняна все они меркнут», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.