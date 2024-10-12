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Московское «Торпедо» разгромило «Сокол» со счётом 5:0 в матче Первой лиги

Московское «Торпедо» разгромило «Сокол» со счётом 5:0 в матче Первой лиги
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Сегодня, 12 октября, завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Сокол». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках (Московская область). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Целовальников из Астрахани. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
5 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Бородин – 12'     2:0 Манелов – 15'     3:0 Галкин – 26'     4:0 Нетфуллин – 51'     5:0 Нетфуллин – 57'    

На 12-й минуте счёт открыл защитник «Торпедо» Сергей Бородин. На 15-й минуте удвоил преимущество своей команды нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов. На 26-й минуте забил игрок «Торпедо» Владислав Галкин. На 51-й минуте отличился полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин. На 57-й минуте Нетфуллин оформил дубль.

После этого матча «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Москвы набрала 26 очков за 14 матчей. «Сокол» заработал 15 очков и идёт 13-м.

Турнирная таблица Первой лиги
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