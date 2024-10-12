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Никита Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге

Никита Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов получил игровую практику во время паузы на матчи национальных команд. Хавбек сыграл за «Краснодар-2» в матче 13-го тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги с пятигорским «Машук-КМВ» (1:1).

Россия — LEON-Вторая лига А . 13-й тур
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Машук-КМВ
Пятигорск
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0     1:1    

На 33-й минуте нападающий «Машук-КМВ» Тамаз Топурия открыл счёт в матче. Спустя три минуты Никита Кривцов получил жёлтую карточку. Ответный мяч «Краснодара-2» на 86-й минуте забил полузащитник Дмитрий Кучугура.

Кривцов выступает за основную команду «Краснодара» с августа 2021 года, перейдя из владимирского «Торпедо». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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