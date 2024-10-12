Никита Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов получил игровую практику во время паузы на матчи национальных команд. Хавбек сыграл за «Краснодар-2» в матче 13-го тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги с пятигорским «Машук-КМВ» (1:1).

На 33-й минуте нападающий «Машук-КМВ» Тамаз Топурия открыл счёт в матче. Спустя три минуты Никита Кривцов получил жёлтую карточку. Ответный мяч «Краснодара-2» на 86-й минуте забил полузащитник Дмитрий Кучугура.

Кривцов выступает за основную команду «Краснодара» с августа 2021 года, перейдя из владимирского «Торпедо». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.