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21:45 Мск
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Сербия – Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45 мск

Сербия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 12 октября, в матче 3-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Команды будут играть на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз сборные Сербии и Швейцарии встречались между собой в 2022 году. Тогда победу одержала Швейцария со счётом 3:2.

После двух сыгранных туров Сербия занимает третье место в своей группе, набрав одно очко. Швейцария не сумела набрать ни одного очка после аналогичного количества игр. Также в этой группе выступают сборные Дании (6) и Испании (4).

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