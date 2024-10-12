Сербия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 12 октября, в матче 3-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Команды будут играть на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз сборные Сербии и Швейцарии встречались между собой в 2022 году. Тогда победу одержала Швейцария со счётом 3:2.

После двух сыгранных туров Сербия занимает третье место в своей группе, набрав одно очко. Швейцария не сумела набрать ни одного очка после аналогичного количества игр. Также в этой группе выступают сборные Дании (6) и Испании (4).