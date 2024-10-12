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Леонид Трахтенберг рассказал, за что Никита Симонян был в обиде на Олега Протасова

Леонид Трахтенберг рассказал, за что Никита Симонян был в обиде на Олега Протасова
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Первый пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о причине обиды бывшего футболиста красно-белых Никиты Симоняна на Олега Протасова.

«Все знают, что Никита Симонян забил 160 мячей. Из них, как он рассказывал, только один — с пенальти. Один забил, потом промахнулся и больше никогда пенальти не бил. Насколько я помню, за карьеру у него 13 хет-триков.

Установил рекорд, забив 34 мяча в одном сезоне. Это были 34 трудовых, выстраданных, чистых гола большого мастера. Рекорд держался долго, пока его не побил нападающий «Днепра» Олег Протасов. Но существует версия, что для этого рекорда Протасов забивал при явном попустительстве соперников. Никита Палыч — человек очень добродушный, готовый многое прощать. Но даже при этом какое-то время он был в обиде на Протасова из-за тех голов. Мир футбола достаточно большой и достаточно маленький — если кто-то обманывает футбол, это быстро выходит наружу. Лично для меня Никита Палыч — рекордсмен наших чемпионатов с 34 голами», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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