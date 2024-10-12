Блогеру Михаилу Литвину грозит до 15 суток ареста за драку с фанатом — источник

Блогеру и президенту медийной команды LitEnergy Михаилу Литвину грозит до 15 суток ареста за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Литвин был задержан полицией. По данным СМИ, до суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Напомним, Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. После чего началась потасовка, в ходе которой к Литвину подбежал Баста, и между президентами команд состоялся диалог на повышенных тонах.