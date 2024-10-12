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Главный тренер «Сьона» cообщил о повреждении Антона Миранчука

Главный тренер «Сьона» cообщил о повреждении Антона Миранчука
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Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо высказался о состоянии здоровья российского полузащитника Антона Миранчука после товарищеского матча с «Лозанной» (4:0). Один из мячей забил Антон Миранчук.

«Миранчук почувствовал небольшой дискомфорт в колене. Я предпочёл завершить игру вдесятером, нежели рисковать его здоровьем», — приводит слова Толо Le Nouvelliste.

Миранчук присоединился к швейцарской команде в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в трёх официальных матчах (Суперлига), в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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