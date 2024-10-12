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Трахтенберг: Симонян спрашивал Старостина: «Как я буду руководить теми, с кем играл?»

Трахтенберг: Симонян спрашивал Старостина: «Как я буду руководить теми, с кем играл?»
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Первый пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как Никита Симонян отреагировал на предложение возглавить красно-белых.

«Когда Никита Симонян закончил играть, неожиданно для него Николай Петрович Старостин предложил должность главного тренера. Симонян говорил: «Как я буду руководить людьми, которые со мной играли и воспринимают меня как партнёра?». Николай Петрович сказал одно слово: «Поможем». И вскоре он выиграл чемпионат Советского Союза», — рассказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1949 по 1959 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.

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