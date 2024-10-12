Главный тренер «Ахмата» Ташуев подвёл итоги товарищеской игры с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о товарищеском матче с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

«У нас идёт подготовка к матчу, который состоится 18 октября [с «Факелом» в 12-м туре РПЛ]. Вчера была двухразовая тренировка, позавчера — мощная работа во время одного занятия. Ребята сейчас под нагрузками. Ещё на разминке констатировали, что во время игры у всех будут тяжёлые ножки из-за отсутствия свежести. Понимали, что сегодня будет тяжело и хотели ещё добавить в мощности в игре, поскольку нас подводит отсутствие максимальной интенсивности в работе с мячом и в агрессии.

В действиях футболистов что-то понравилось, что-то – не очень, но это уже наша рутинная работа. Забили хороший, стилевой мяч – здорово разобрались в штрафной площади, и [Магомед] Якуев хорошо отыгрался и сделал врывание. В моменте с пенальти нам не повезло. Но главным сегодня было хорошо проявить себя в матче с таким боевым соперником, коим является махачкалинское «Динамо». Мы знаем, что и «Факел» играет в схожий вертикальный футбол.

Получился полезный спарринг. В силу разных причин нам не хватало группы футболистов из шести-семи человек: [Антон] Швец заболел, [Надер] Гандри и [Максим] Самородов — в сборных, только вчера прилетели [Лечи] Садулаев с [Арсеном] Адамовым, плюс есть травмированные. Мы сегодня играли с ресурсами из 15 человек плюс двое молодых ребят, в том числе [Булат] Вацуев, которому дали почувствовать хороший уровень сопротивления во взрослом футболе. Слава богу, сегодня обошлось без травм», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».