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Игрок сборной Казахстана Скворцов оценил идею проведения товарищеского матча с Россией

Игрок сборной Казахстана Скворцов оценил идею проведения товарищеского матча с Россией
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Полузащитник сборной Казахстана Лев Скворцов прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«Об этом говорят уже долгое время, но я не знаю, как ситуация сложится в итоге. Не я решаю эти вопросы. Если этот матч состоится, то будет отлично. Я положительно отношусь к идее матча со сборной России», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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