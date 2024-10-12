Форвард «Зенита» Соболев оформил дубль в первом тайме товарищеского матча с «Войводиной»

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Войводина» из сербского Нови-Сада. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в игре — 3:1.

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.