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«Нефтехимик» вырвал победу в концовке матча с «Шинником» в 14-м туре Первой лиги

«Нефтехимик» вырвал победу в концовке матча с «Шинником» в 14-м туре Первой лиги
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Сегодня, 12 октября, завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Станислав Матвеев из Троицка. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Джамилов – 90+5'    

Единственный гол в матче забил на 90+5-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Султан Джамилов. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этого матча «Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Нижнекамска набрала 20 очков за 14 матчей. «Шинник» заработал 14 очков и идёт 15-м.

Турнирная таблица Первой лиги
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