«Нефтехимик» вырвал победу в концовке матча с «Шинником» в 14-м туре Первой лиги

Сегодня, 12 октября, завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Станислав Матвеев из Троицка. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил на 90+5-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Султан Джамилов. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этого матча «Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Нижнекамска набрала 20 очков за 14 матчей. «Шинник» заработал 14 очков и идёт 15-м.