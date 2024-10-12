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Первый пресс-атташе «Спартака» рассказал историю с дня рождения Анзора Кавазашвили

Первый пресс-атташе «Спартака» рассказал историю с дня рождения Анзора Кавазашвили
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Первый пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился историей с дня рождения бывшего голкипера Анзора Кавазашвили.

«Расскажу одну историю. Обычно игроки не приглашают тренеров, если где-то отмечают дни рождения. Но в Парке культуры был ресторан, где Анзор Кавазашвили отмечал своё 30-летие и пригласил Никиту Палыча Симоняна. К концу праздника Владимир Янкин, будучи абсолютно равнодушным к спиртному, не рассчитал дозировку и даже уснул за столом.

Все хотели расходиться, Симонян встал из-за стола, и вдруг Янкин проснулся и сказал: «Никита Палыч, завтра в 10 утра на тренировке в Тарасовке!» Другой тренер отреагировал бы сурово, но Симонян рассмеялся и сказал: «Володь, конечно, жду тебя завтра, вместо потренируемся», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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