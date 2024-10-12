Михаил Литвин сделал заявление после своего задержания за драку с футбольным фанатом

Блогер и президент медийной команды LitEnergy Михаил Литвин отреагировал на новость о том, что ему грозит до 15 суток ареста за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста).

«Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришёл к вам в соцсети. Но своё имя и честь никогда не давайте оскорблять», – написал Литвин на своей странице в социальной сети.

Напомним, Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. После чего началась потасовка, в ходе которой к Литвину подбежал Баста, и между президентами команд состоялся диалог на повышенных тонах. По итогам инцидента блогер был задержан.