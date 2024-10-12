Леонид Трахтенберг: там, где Никита Симонян, всегда светло и душевно

Первый пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался о Никите Симоняне.

«В одном из моих интервью с Никитой Симоняном я спросил, что для него главное в жизни. Он ответил, что, как в песне, главное в жизни — погода в доме. Я лично знаю Никиту Палыча около 60 лет и хочу сказать, что там, где он, погода всегда хорошая, позитивная и солнечная. Будь то база в Тарасовке, в Новогорске, гостиница на выезде, самолёт. Там, где Никита Палыч, всегда солнце, всегда светло и душевно», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1949 по 1959 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.