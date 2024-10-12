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«Я бесценен». Игрок «Зенита» Глушенков оценил свою рыночную стоимость на Transfermarkt

«Я бесценен». Игрок «Зенита» Глушенков оценил свою рыночную стоимость на Transfermarkt
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своей стоимости на портале Transfermarkt, который оценивает 25-летнего футболиста € 16 млн.

— Transfermarkt оценил тебя в € 16 млн — ты третий в «Зените», больше стоят Вендел и Клаудиньо. Ты бы во сколько себя оценил?
— Не знаю. Оценили в € 16 млн — вот пусть и будет 16. Это если по-футбольному, а так — бесценен, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.

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