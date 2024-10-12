«Аль-Хиляль» намерен приобрести Винисиуса Жуниора в следующем году — Footmercato

Саудовский «Аль-Хиляль» планирует купить нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в следующем году. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб не оставил попыток приобрести Винисиуса, несмотря на пункт в его соглашении об отступных в размере € 1 млрд, и хочет вернуться к данному варианту в следующем году. Сообщается, что вероятность возможной сделки увеличится, если «Аль-Хиляль» примет решение не продлевать контракт со своим нападающим Неймаром.

Ранее сообщалось, что Государственный инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии хочет заключить контракт с Винисиусом Жуниором на пять лет как со спортсменом и на 10 лет — как с послом чемпионата мира — 2034.