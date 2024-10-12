Испания — Дания: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 12 октября, в матче 3-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Испании и Дании. Команды будут играть на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» (Мурсия, Испания). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды назвали стартовые составы.

Испания: Райя, Порро, Лапорт, Гримальдо, Вивиан, Субименди, Руис, Педри, Ямаль, Мората, Оярсабаль.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Нельссон, Кристиансен, Бах, Хёйбьерг, Эриксен, Юльманн, Дольберг, Грёнбек.

В последний раз сборные Испании и Дании встречались между собой в 2008 году. Тогда победу одержали испанские футболисты (3:0).

После двух сыгранных туров Испания занимает второе место в своей группе. Команда набрала четыре очка. Дания возглавляет таблицу группы 4 Лиги А, заработав шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Сербии (1) и Швейцарии (0).