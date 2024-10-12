Польша — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 12 октября, в матче 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Польши и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

Польша: Скорупски, Валюкевич, Беднарек, Давидович, Франковский, Шиманьски, Ойеделе, Зелиньски, Залевски, Свидерски, Левандовски.

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Вейга, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Силва, Нету, Роналду, Леау.

В последний раз сборные Польши и Португалии встречались между собой в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После двух проведённых туров Польша занимает третье место в своей группе, набрав три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги A. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Хорватии (4) и Шотландии (1).