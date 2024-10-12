«Настоящее и будущее». Пресс-служба сборной России опубликовала фото двух игроков команды

Пресс-служба сборной России опубликовала фото полузащитников национальной команды Алексея Батракова и Александра Головина.

«Настоящее и будущее сборной России», — написала пресс-служба в телеграм-канале.

Фото доступно в телеграм-канале сборной России.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе были мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.