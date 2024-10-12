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Хорватия — Шотландия, результат матча 12 октября 2024, счёт 2:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Хорватии обыграла Шотландию в матче 3-го тура Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Хорватии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Кристи – 33'     1:1 Матанович – 36'     2:1 Крамарич – 70'    

На 33-й минуте полузащитник Шотландии Райан Кристи открыл счёт. Спустя три минуты ответный мяч Хорватии забил нападающий Игор Матанович. Окончательный результат в игре на 70-й минуте установил Андрей Крамарич — 2:1.

В группе 1 Лиги A также выступают национальные команды Португалии и Польши.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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