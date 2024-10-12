Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид де Хеа опубликовал сообщение, посвящённое Рафаэлю Надалю

Давид де Хеа опубликовал сообщение, посвящённое Рафаэлю Надалю
Комментарии

Испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа обратился к теннисисту Рафаэлю Надалю.

«С юных лет наблюдаю за твоей игрой. Один из лучших, ты заставил нашу страну гордиться тобой. Поздравляю с невероятной карьерой. Лучший спортсмен нашей страны. Благодаря тебе я влюбился в этот вид спорта. Теннис никогда больше не будет прежним без тебя», — говорится в сообщении де Хеа.

10 октября Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Рафаэль Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Материалы по теме
14 титулов «РГ» и «Карьерный шлем» к 24 годам. Какие рекорды великого Надаля ещё не побиты
14 титулов «РГ» и «Карьерный шлем» к 24 годам. Какие рекорды великого Надаля ещё не побиты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android