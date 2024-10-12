Давид де Хеа опубликовал сообщение, посвящённое Рафаэлю Надалю

Испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа обратился к теннисисту Рафаэлю Надалю.

«С юных лет наблюдаю за твоей игрой. Один из лучших, ты заставил нашу страну гордиться тобой. Поздравляю с невероятной карьерой. Лучший спортсмен нашей страны. Благодаря тебе я влюбился в этот вид спорта. Теннис никогда больше не будет прежним без тебя», — говорится в сообщении де Хеа.

10 октября Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Рафаэль Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).