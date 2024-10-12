Соболев отреагировал на свой перформанс в товарищеской игре «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на своё выступление в товарищеском матче с сербским клубом «Войводина» (4:1).

«2 + 2 = 4», — написал Соболев в телеграм-канале.

Соболев вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в минувшей игре. Он записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести семи официальных матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7.5 млн.