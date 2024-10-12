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Полузащитник Густаво Мантуан: «Зенит» хорошо провёл матч с «Войводиной»

Полузащитник Густаво Мантуан: «Зенит» хорошо провёл матч с «Войводиной»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (4:1). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Больше, чем своим выступлением, я доволен тем, как сыграла сегодня команда. Мы здорово провели матч. Мне было приятно так сыграть, команда хорошо провела контрольный матч, это поможет нам в предстоящих играх чемпионата. Ерохин и Соболев сегодня были хороши. Чем больше футболистов показывают классную игру, тем лучше команде», — сказал Мантуан в эфире «Матч ТВ».

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.

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