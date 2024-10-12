«Хотелось бы похвалить Соболева». Мор — об игре Александра в матче «Зенита» и «Войводины»

Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал результат товарищеского матча между «Зенитом» и «Войводиной» (4:1), а также отметил некоторых игроков сине-бело-голубых, включая Александра Соболева.

«Футболисты «Войводины» давали довольно много пространства игрокам «Зенита», но нельзя сказать, что сербский клуб не старался. «Зенит» забил хорошие мячи, свободным пространством нужно было воспользоваться. Хотелось бы похвалить Соболева. Также хотелось бы отметить Мантуана и Горшкова».

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.