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«Осваиваюсь потихонечку». Форвард «Зенита» Соболев — о двух голах в матче с «Войводиной»

«Осваиваюсь потихонечку». Форвард «Зенита» Соболев — о двух голах в матче с «Войводиной»
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, что постепенно адаптируется в новой команде, и с этим связана его результативность в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (4:1). Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

— У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?
— Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всё осталось перенести на официальные матчи.

— Какие в целом впечатления от матча?
— Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.

— С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?
— Что-то получается немножко.

— Всё в порядке с ногой?
— Да-да, всё отлично, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

На 10-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.

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