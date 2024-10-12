«Осваиваюсь потихонечку». Форвард «Зенита» Соболев — о двух голах в матче с «Войводиной»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, что постепенно адаптируется в новой команде, и с этим связана его результативность в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (4:1). Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
— У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?
— Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всё осталось перенести на официальные матчи.
— Какие в целом впечатления от матча?
— Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.
— С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?
— Что-то получается немножко.
— Всё в порядке с ногой?
— Да-да, всё отлично, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
На 10-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.