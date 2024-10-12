Анатолий Бышовец предположил, почему «Крылья Советов» неудачно начали текущий сезон

Бывший тренер Анатолий Бышовец считает, что уход ряда ведущих игроков повлиял на результаты команды в этом сезоне.

«Здесь нужно понимать, что «Крылья» за последние годы потеряли многих ведущих игроков, которые, собственно говоря, и создали реноме Осинькину. А полноценной замены им не нашлось. Вы же помните, что у Осинькина играли Глушенков, Пиняев, Зиньковский и другие.

Теперь у тренера нет такого набора исполнителей. Осинькину всё время приходится строить новую команду. Надо признать, что нынешние его футболисты, во всяком случае, часть из них, уже не отвечают определённым требованиям», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Самарцы смогли одержать первую победу только в 4-м туре.