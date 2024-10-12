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Испания — Дания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Испания — Дания: после первого тайма счёт в матче не открыт

Испания — Дания: после первого тайма счёт в матче не открыт
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В эти минуты в матче 3-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встречаются сборные Испании и Дании. Команды играют на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» (Мурсия, Испания). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первой половины счёт в матче не открыт.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

В последний раз сборные Испании и Дании встречались между собой в 2008 году. Тогда победу одержали испанские футболисты (3:0).

После двух сыгранных туров Испания занимает второе место в своей группе. Команда набрала четыре очка. Дания возглавляет таблицу группы 4 Лиги А, заработав шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Сербии (1) и Швейцарии (0).

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