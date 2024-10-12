Cергей Семак высказался об игре Александра Соболева в матче «Зенита» и «Войводины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Александра Соболева в товарищеском матче с «Войводиной» (4:1).

«По сегодняшней игре он смотрелся хорошо, и для его уверенности важны и забитые мячи, и голевые передачи. Сегодня сыграл хорошо, будем надеяться, что и в официальных матчах он также будет проявлять себя, помогать команде. Всё для этого у него есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.