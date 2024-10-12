Нападающий «Зенита» Соболев оценил уровень «Войводины»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с сербским клубом «Войводина» (4:1). Соболев в минувшей игре забил два гола и оформил две результативные передачи.

— Что можете сказать об игре «Войводины»? Чем она запомнилась?

— Только положительное: очень хорошая команда, быстро и агрессивно действуют. Одно удовольствие играть с таким соперником.

— Вы сегодня приняли участие во всех голах нашей команды — как считаете, какой получился самым красивым и почему?

— Думаю, когда забил Мантуан — неплохо отдал ему пяточкой, и он там разобрался хорошо.

— В прошлом интервью вы сказали, что нужно еще немного времени, чтобы освоиться. Сегодня вы выдали «2+2». Расскажите, что вам помогло выйти на новый уровень?

— Не могу сказать, что вышел на новый уровень. Наверное, появилось больше уверенности — ее придал мяч в ворота «Акрона». Дай Бог, чтобы все так же продолжалось, но теперь уже в официальных матчах, ‐ приводит слова Соболева пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.