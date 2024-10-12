Экс-игрок «Зенита» Вьештица: Петербург — родной для меня город

Экс-футболист «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица после товарищеского матча двух команд поделился, что считает Санкт‑Петербург своим родным городом и любит его. Игра состоялась сегодня, 12 октября, победу одержали сине-бело-голубые со счётом 4:1.

«Я 1000 раз говорил, что Петербург — родной для меня город. Когда прилетаю, в аэропорту сразу улыбка появляется. Я чувствую здесь себя как дома. Жаль, что всё так быстро: ночью прилетели и ночью улетаем. Но всё равно впечатления очень приятные», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.