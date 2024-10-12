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Экс-игрок «Зенита» Вьештица: Петербург — родной для меня город

Экс-игрок «Зенита» Вьештица: Петербург — родной для меня город
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Экс-футболист «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица после товарищеского матча двух команд поделился, что считает Санкт‑Петербург своим родным городом и любит его. Игра состоялась сегодня, 12 октября, победу одержали сине-бело-голубые со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Я 1000 раз говорил, что Петербург — родной для меня город. Когда прилетаю, в аэропорту сразу улыбка появляется. Я чувствую здесь себя как дома. Жаль, что всё так быстро: ночью прилетели и ночью улетаем. Но всё равно впечатления очень приятные», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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