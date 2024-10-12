«Родина» и «Енисей» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московская «Родина» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

В составе гостей счёт на 30-й минуте открыл Ян Цесь. Хозяева на 71-й минуте ответили точным ударом Амура Калмыкова.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.