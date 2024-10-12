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Родина — Енисей, результат матча 12 октября 2024, счет 1:1, Первая лига

«Родина» и «Енисей» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московская «Родина» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Цесь – 30'     1:1 Калмыков – 71'    
Удаления: нет / Масловский – 90+4'

В составе гостей счёт на 30-й минуте открыл Ян Цесь. Хозяева на 71-й минуте ответили точным ударом Амура Калмыкова.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.

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