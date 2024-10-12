Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев высказался о возможном переходе в «Спартак»

Защитник «Динамо» Махачкала и сборной России Валентин Пальцев прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

«Всегда готов, если клуб выйдет на меня. Не только за «Спартак». Вы это говорите на фоне слухов, но я и агент ничего не знаем. Желание играть в топ-клубе Российской Премьер-Лиги есть, конечно, в том числе — за «Спартак». Хотелось бы сыграть», — приводит слова Пальцева «ВсеПроСпорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.