Тренер «Войводины» прокомментировал поражение от «Зенита» в товарищеском матче

Экс-футболист «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица высказался о поражении от сине-бело-голубых со счётом 1:4 в товарищеском матче.

«Приехали в Санкт-Петербург без сборников: пять человек не приехали. С таким соперником, как «Зенит», трудно в полном составе. Будем делать выводы. Самое главное для нас — игра в чемпионате», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.