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Тренер «Войводины» прокомментировал поражение от «Зенита» в товарищеском матче

Тренер «Войводины» прокомментировал поражение от «Зенита» в товарищеском матче
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Экс-футболист «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица высказался о поражении от сине-бело-голубых со счётом 1:4 в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Приехали в Санкт-Петербург без сборников: пять человек не приехали. С таким соперником, как «Зенит», трудно в полном составе. Будем делать выводы. Самое главное для нас — игра в чемпионате», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.

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