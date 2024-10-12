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Экс-игрок «Зенита» Вьештица: надеюсь, у Станковича всё получится в «Спартаке»

Экс-игрок «Зенита» Вьештица: надеюсь, у Станковича всё получится в «Спартаке»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Милан Вьештица высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станковичу могу пожелать в «Спартаке» всего самого лучшего. Он хороший тренер, нужно время. Надеюсь, у него всё получится», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в мае текущего года. После 11 сыгранных матчей красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

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