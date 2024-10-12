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Экс-защитник «Зенита» Вьештица высказался о конкуренции за чемпионство в РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Вьештица высказался о конкуренции за чемпионство в РПЛ
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Экс-футболист «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Можно сказать, что чемпионат стал более интересным. Появились команды, которые сопротивляются «Зениту». Но надеемся все, что будет как в предыдущие годы — «Зенит» будет чемпионом», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.

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