Милан Вьештица: «Зенит» показывал бы хороший футбол в еврокубках

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица высказался об игре сине-бело-голубых.

«Очень жаль. Такой комплекс, команда, организация клуба. Я уверен, что «Зенит» показывал бы хороший футбол в еврокубках. Лига Европы или Лига чемпионов — я думаю, что достаточно хорошо выступили бы», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся тольяттинским «Акроном». Матч состоится 18 октября, начало — в 18:00 мск.