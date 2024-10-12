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Милан Вьештица: «Зенит» показывал бы хороший футбол в еврокубках

Милан Вьештица: «Зенит» показывал бы хороший футбол в еврокубках
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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и помощник главного тренера сербской «Войводины» из Нови-Сада Милан Вьештица высказался об игре сине-бело-голубых.

«Очень жаль. Такой комплекс, команда, организация клуба. Я уверен, что «Зенит» показывал бы хороший футбол в еврокубках. Лига Европы или Лига чемпионов — я думаю, что достаточно хорошо выступили бы», — передаёт слова Вьештицы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся тольяттинским «Акроном». Матч состоится 18 октября, начало — в 18:00 мск.

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