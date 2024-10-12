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Результаты матчей Первой лиги 12 октября

Результаты матчей Первой лиги 12 октября
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Сегодня, 12 октября, прошли очередные матчи 14-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Первой лиги 12 октября:

«Уфа» — «Черноморец» — 0:3;
«Урал» — «Тюмень» — 1:0;
«Торпедо» Москва — «Сокол» — 5:0;
«Нефтехимик» — «Шинник» — 1:0;
«Родина» — «Енисей» — 1:1.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает московское «Торпедо» с 26 очками. На второй строчке пребывает екатеринбургский «Урал». В активе у клуба 25 очков. На третьем месте турнирной таблицы расположился тульский «Арсенал». Команда заработала также 25 очков.

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