Сегодня, 12 октября, прошли очередные матчи 14-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Первой лиги 12 октября:

«Уфа» — «Черноморец» — 0:3;

«Урал» — «Тюмень» — 1:0;

«Торпедо» Москва — «Сокол» — 5:0;

«Нефтехимик» — «Шинник» — 1:0;

«Родина» — «Енисей» — 1:1.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает московское «Торпедо» с 26 очками. На второй строчке пребывает екатеринбургский «Урал». В активе у клуба 25 очков. На третьем месте турнирной таблицы расположился тульский «Арсенал». Команда заработала также 25 очков.