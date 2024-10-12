Польша — Португалия: Роналду увеличил преимущество гостей на 37-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Польши и Португалии. Команды играют на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 0:2.

На 26-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва открыл счёт. Затем на 37-й минуте форвард Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей, ему ассистировал Рафаэл Леау.

В последний раз сборные Польши и Португалии встречались между собой в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После двух проведённых туров Польша занимает третье место в своей группе, набрав три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги A. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Хорватии (6) и Шотландии (0).