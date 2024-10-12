Игрок «Зенита» Ерохин назвал самого популярного сербского футболиста в России за всё время

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин после товарищеской встречи с «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада ответил на вопрос, кто для него самый популярный сербский футболист из числа когда-либо игравших в чемпионате России.

«Я играл с Браниславом Ивановичем, для меня он — самый популярный сербский футболист за всё время в России. Сербских игроков, играющих на хорошем, высоком уровне, достаточно. Они поучаствовали на Евро не так давно, хороший футбол, хорошая молодёжь, многие уезжают выступать в Европу. Хорошие ребята там подрастали и, думаю, всегда будут подрастать. Сербия будет дальше выпускать хороших игроков», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

Бранислав Иванович в России выступал за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Он дважды выигрывал чемпионат страны и дважды побеждал в Кубке.