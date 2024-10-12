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Тренер «Енисея» Тихонов: почему мы играем, когда в Красноярске полночь?

Тренер «Енисея» Тихонов: почему мы играем, когда в Красноярске полночь?
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Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ничью в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (1:1)

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Цесь – 30'     1:1 Калмыков – 71'    
Удаления: нет / Масловский – 90+4'

«В первом тайме, наверное, мы были лучше, у нас были неплохие подходы. Мы могли закончить эту игру в первом тайме, но не распорядились моментами. Думаю, если бы у «Родины» были такие подходы, счёт был бы в другую сторону. Жалко. У нас много моментов, где мы теряем очки. Возможно, какая-то скованность не давала играть нам во втором тайме. Плюс решения, которые принимались на поле не футболистами, мне тоже не понравились.

Мы играем, когда в Красноярске 12 часов ночи, люди обычно в это время спят. Можно было бы встретиться на день раньше, если поле занято. Хорошо, тогда мы будем играть в Красноярске в восемь утра по Москве, чтобы было удобно всем. Почему мы всегда встречаемся в 11, а сейчас — в 12 часов ночи? Нельзя было вынести матч? Мы от этого страдаем. Все нормальные люди спят, а мы играем в футбол. Следующие встречи в Красноярске «Родина» точно будет проводить в восемь утра», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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