Тренер «Енисея» Тихонов: почему мы играем, когда в Красноярске полночь?

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ничью в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (1:1)

«В первом тайме, наверное, мы были лучше, у нас были неплохие подходы. Мы могли закончить эту игру в первом тайме, но не распорядились моментами. Думаю, если бы у «Родины» были такие подходы, счёт был бы в другую сторону. Жалко. У нас много моментов, где мы теряем очки. Возможно, какая-то скованность не давала играть нам во втором тайме. Плюс решения, которые принимались на поле не футболистами, мне тоже не понравились.

Мы играем, когда в Красноярске 12 часов ночи, люди обычно в это время спят. Можно было бы встретиться на день раньше, если поле занято. Хорошо, тогда мы будем играть в Красноярске в восемь утра по Москве, чтобы было удобно всем. Почему мы всегда встречаемся в 11, а сейчас — в 12 часов ночи? Нельзя было вынести матч? Мы от этого страдаем. Все нормальные люди спят, а мы играем в футбол. Следующие встречи в Красноярске «Родина» точно будет проводить в восемь утра», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.