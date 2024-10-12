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Тренер «Енисея» Тихонов: VAR вторую игру работает на «Родину». Почему судья был из Москвы?

Тренер «Енисея» Тихонов: VAR вторую игру работает на «Родину». Почему судья был из Москвы?
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Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о матче 14-го тура Первой лиги с московской «Родиной» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва).

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Цесь – 30'     1:1 Калмыков – 71'    
Удаления: нет / Масловский – 90+4'

«Я понимаю, что вторую игру VAR работает на «Родину», потому что был скандал до этого. Сейчас арбитр находится в трёх метрах от линии и поднимает флажок. Как он мог увидеть? Он даже не на линии стоит. Могу ошибаться, но VAR работает в плюс команде, которая играет дома. Ни в коем случае не умаляю достоинств «Родины» — команда отличная, играет здорово в футбол, бегущая, очень хороший тренер. Я его знаю и смотрел, когда он работал ещё в «Родине-М», потому что у меня сын был в этой команде. Мне нравилось, как играла «Родина-М».

К «Родине» вопросов нет, только к голу, который мы пропустили. Почему арбитр из Москвы, если «Родина» тоже отсюда? Давайте вы приедете, а у нас будет арбитр из Красноярска. Как вы к этому отнесётесь? Мне это не нравится. Я тоже в футболе разбираюсь, понимаю правила. Не говорю, что арбитр подсуживал. Иногда думаешь, что VAR — это хорошо, а иногда — плохо», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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