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Головин: в отличие от России во Франции игроки за своё место готовы грызть и убивать

Головин: в отличие от России во Франции игроки за своё место готовы грызть и убивать
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем российские игроки отличаются от футболистов во Франции.

— Ты говорил о русских футболистах: «Они бьются, но не на максимум. Всегда много времени после приема мяча, во Франции такого нет». Почему не бьются и филонят?
— Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать, — приводит слова Головина Sport24.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее российский хавбек играл за ЦСКА. На чемпионате мира — 2018 Александр Головин стал одним из лучших игроков сборной России и уехал в чемпионат Франции.

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