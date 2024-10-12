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Испания — Дания, результат матча 12 октября 2024, счет 1:0, Лига наций

Сборная Испании дома обыграла Данию в матче Лиги наций
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Закончился матч 3-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Дании. Команды играли на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» (Мурсия, Испания). Встреча началась в 21:45 мск. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

В составе испанцев автором единственного гола стал полузащитник Мартин Субименди.

В предыдущий раз сборные Испании и Дании встречались между собой в 2008 году. Тогда победу одержали испанские футболисты (3:0).

На данный момент Испания занимает первое место в своей группе. Команда набрала семь очков. Дания идёт второй в таблице группы 4 Лиги А, заработав шесть очков.

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