Сборная Испании дома обыграла Данию в матче Лиги наций

Закончился матч 3-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Дании. Команды играли на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» (Мурсия, Испания). Встреча началась в 21:45 мск. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе испанцев автором единственного гола стал полузащитник Мартин Субименди.

В предыдущий раз сборные Испании и Дании встречались между собой в 2008 году. Тогда победу одержали испанские футболисты (3:0).

На данный момент Испания занимает первое место в своей группе. Команда набрала семь очков. Дания идёт второй в таблице группы 4 Лиги А, заработав шесть очков.