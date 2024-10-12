Защитник «Зенита-2» Кирилл Обонин поделился эмоциями от дебютной игры за основную команду

Защитник второй команды санкт-петербургского «Зенита» Кирилл Обонин высказался о первой игре за основную команду сине-бело-голубых в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада.

— Эмоции положительные, очень хорошая игра, много болельщиков. Большая честь дебютировать за основную команду. Я очень рад.

— У вас в молодёжке тоже высокая плотность борьбы, а следующий матч против «Сочи». Какой на него настрой и поможет ли этот товарищеский матч при подготовке к данному сопернику?

— Добавит уверенности. Настрой как обычно — только победа, на каждую игру настраиваемся одинаково — неважно, какой соперник. Мы хотим побеждать, мы идём за первым местом.

— В последнем матче с «Акроном» сыграли обидную ничью, в концовке можно было бы забить. Что не получилось тогда?

— Не получилось реализовать свои моменты. В начале матча пропустили нелепый гол, который чуть-чуть повлиял на игру. И дальше просто не сумели забить.

— Что сказал главный тренер после матча?

— Продолжаем работать, идём за первым местом.

— Эта ничья всё равно не давит?

— Нет. Мы знаем, что сделаем всё, чтобы победить.

— Что Сергей Богданович [Семак] сказал перед выходом на замену?

— Тактические моменты. И пожелал удачи.

— Когда вы узнали, что будете в заявке на этот матч?

— Вчера после тренировки мне сказали, что я попаду в заявку.

— Какие эмоции испытали?

— Конечно, положительные. Был очень рад этому, — приводит слова Обонина пресс-служба «Зенита».