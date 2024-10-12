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Сербия — Швейцария, результат матча 12 октября 2024, счет 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сербия уверенно победила Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Сербии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содза (Италия). Сборная Сербии одержала победу со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
2 : 0
Швейцария
1:0 Эльведи – 45+1'     2:0 Митрович – 61'    

На 45+1-й минуте мяч с автогола был забит в ворота сборной Швейцарии. Окончательный результат в игре на 61-й минуте установил нападающий Александр Митрович — 2:0.

В группе 4 Лиги A также выступают национальные команды Испании и Дании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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